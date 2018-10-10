ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية أمس، حيث ألقى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأميركية بظلالهما على تراجع الأسهم الداعم للمعدن.

وخلال التعاملات كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.1% إلى 1186.79 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزل السعر 1.2% أول من أمس في أكبر خسارة مئوية ليوم واحد منذ 15 أغسطس، حيث لامس أيضاً أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولاراً.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1190 دولاراً.

وانخفضت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 14.33 دولاراً، وهبط البلاتين 0.1% أيضاً إلى 816.70 دولاراً.