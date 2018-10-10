صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ألقت الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي وفق صندوق النقد الذي خفض توقعاته للنمو 2018 و2019.

وبات الصندوق الذي يشير كذلك إلى المخاطر المحيطة بأزمة العملة في بعض الدول الناشئة يتوقع أن يبلغ نمو الناتج العالمي 3.7% لكل من هذين العامين أي أقل بـ 0.2 نقطة وهو معدل مماثل لما سجل 2017.

قال موريس أوبستفلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد «لا يزال النمو العالمي قوياً مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من هذا العقد، ولكن يبدو أنه بلغ الحد الأعلى محذراً من أن السياسة التجارية الحمائية تمثل مخاطر إضافية للنمو».