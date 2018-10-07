الذهب يقتنص أكبر مكاسب في 6 أسابيع

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب مسجلة أكبر مكسب أسبوعي في 6 أسابيع في ختام تعاملات أسبوع التداول أول من أمس في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع لنمو الوظائف في الولايات المتحدة وانخفاض أسواق الأسهم وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1201.22 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي منهياً الأسبوع على مكاسب 0.8%، وهي أكبر زيادة منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% ليبلغ عند التسوية 1205.60 دولارات للأوقية.