البطالة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى في 50 عاماً

المصدر: واشنطن - وكالات

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي إلى 3.7% وهو أقل مستوى له منذ حوالي نصف قرن حسبما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركية أمس بما يشير إلى المزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف ارتفع في مجالات الأعمال المهنية وخدمات الأعمال والرعاية الصحية والنقل ومستودعات الجملة.

كان معدل البطالة في أغسطس 3.9%، قبل أن ينخفض خلال سبتمبر إلى 3.7% وهو أقل معدل للبطالة منذ 1969. كان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 8ر3% فقط. وانخفض عدد العاطلين في الولايات المتحدة بنهاية الشهر الماضي بمقدار 270 ألف عاطل إلى 6 ملايين عاطل.

من جانب آخر، ارتفع العجز التجاري الأميركي إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال أغسطس مع تسجيل المزيد من الانخفاض في حجم الصادرات في ظل تقلص شحنات فول الصويا في الوقت الذي بلغت فيه الواردات مستوى قياسياً مرتفعاً على نحو يرجح أن التجارة قد تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة أمس إن العجز التجاري ارتفع 6.4% إلى 53.2 مليار دولار في زيادة للشهر الثالث على التوالي. وجرى تعديل بيانات يوليو لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 50 مليار دولار بدلاً من 50.1 ملياراً.