الدولار يسجل أعلى سعر في 10 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

اتجه الدولار نحو بلوغ أعلى مستوى في 10 أسابيع، أمس، ويتفوق الدولار في أدائه على غيره من العملات الكبرى في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأميركي النمو بقوة، بينما جاءت بيانات خلال الآونة الأخيرة في اقتصادات أخرى كبيرة بينها منطقة اليورو دون التوقعات.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات 0.1 % إلى 95.804.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي ينظر إليه في الغالب على أنه قياس للإقبال على المخاطرة، 0.3 % إلى 0.7054 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى في 32 شهراً. وهبط الدولار الأسترالي 2.1 % هذا الشهر بعدما واصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. ونزل اليورو 0.1 % إلى 1.1497 دولار واليورو منخفض بنحو 0.8 % مقابل الدولار هذا الشهر.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في 3 أشهر مقابل اليورو، وبلغ الاسترليني 88.14 سنتاً للدولار، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من يوليو.