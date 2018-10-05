عوائد أذون الخزانة المصرية تلامس 20 %

المصدر: القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، استمرار صعود متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء أمس.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوماً إلى 19.85 %، من 19.81 % في العطاء السابق، في حين ارتفع متوسط عائد أذون 357 يوماً إلى 19.686 %، من 19.62 %. وباعت مصر أمس أذون خزانة لأجل 182 يوماً بقيمة 11.405 مليار جنيه (638.6 مليون دولار)، في حين كانت تستهدف بيع أذون بقيمة 9.50 مليارات جنيه.

وباعت أذوناً لأجل عام بقيمة 11.301 مليار جنيه، ارتفاعاً من الرقم المستهدف البالغ 9.250 مليارات. وقال متعاملون في سوق أدوات الدين لرويترز، إن البنوك طلبت متوسط عائد بين 19.85 و19.95 % على أذون الستة أشهر، وبين 19.70 و19.80 % على الأذون لأجل العام.