البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو شرق آسيا في 2019

المصدر: مانيلا - رويترز

خفض البنك الدولي قليلاً توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي للعام المقبل بسبب تأثير التوترات التجارية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وقال البنك في تقرير أمس إنه يتعين أن تستغل الاقتصادات الناشئة في المنطقة سياسات الاقتصاد الكلي المتاحة «بالكامل» لتخفيف وقع الصدمات الخارجية.

وقال البنك في تقريره عن مستجدات الوضع الاقتصادي إن نمو الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي بما في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ إلى 6.3 % في العام الجاري من 6.6 % في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل 6 % في 2019.