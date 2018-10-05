لبنى العليان أول امرأة تترأس بنكاً في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

عُيّنت سيدة الأعمال لبنى سليمان العليان (66 عاماً) رئيسة لبنك «ساب الأول»، وهو البنك الناتج عن اندماج بنكي الأول (السعودي الهولندي سابقاً) والسعودي البريطاني (ساب)، لتكون السابقة الأولى من نوعها لتعيين امرأة في هذا المنصب في السعودية.

والعليان هي الرئيس التنفيذي ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة «العليان للتمويل»، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مظلتها. وتصدّرت قائمة فوربس لـ«أقوى السيدات العربيات» في الشرق الأوسط 2017، وحصلت على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أنديانا في الولايات المتحدة، وعملت في بنك مورغان جوارنت في نيويورك بين 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مرة أخرى. .