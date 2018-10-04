لبنى العليان" أول سيدة تترأس مجلس إدارة بنك في السعودية

المصدر: البيان الالكتروني

أُعلن اليوم عن تولي السيدة لبنى العليان رئاسة مجلس إدارة اندماجُ البنك الأول مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، وهي أول سيدة تتسلم موقع رئاسة مجلس إدارة بنك في السعودية، وفق ما ذكر موقع "سبق".

وذكر البنك الأول اليوم أن قرار الاندماج يشكل أهمية كبيرة، مؤكدا أنه قرار صحيح يصب في مصلحة البنك ومساهميه وعملائه، قائلاً: نحن بصدد تشكيل كيان مصرفي يتلاءم مع التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيؤدي إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أكبر وأقوى، من شأنها بناء المزيد من الفرص للعملاء والمساعدة في دفع عجلة النمو في المملكة".

وأضاف: "باعتبارنا أول بنك في المملكة؛ فإننا ندعم بفخرٍ أجيالاً من عملائنا الأوفياء عبر تاريخ من الابتكار، الذي أدى إلى العديد من التغييرات الإيجابية؛ من المساهمة في إصدار العملة الأولى في المملكة العربية السعودية، إلى تسهيل دفعات أول صادرات النفط، وقيادة التحول الرقمي في الصناعة المصرفية".

واختتم: "يمنحنا الاندماج فرصةً مثالية للبناء على تراثنا من الابتكار؛ حيث يمكّننا من جمع المواهب والموارد لاثنين من البنوك الأكثر خبرة في المملكة؛ لإحداث تغيير إيجابي أكبر، وسيشكل الاندماج بنكاً رائعاً للمستقبل، مع العديد من الفرص التي يتطلع إليها العملاء، ونسعى لإنشاء أفضل مكان للأعم".