«الرقمنة» تنعش التجارة العالمية

المصدر: جنيف - د ب أ

ذكرت منظمة التجارة العالمية أن التقنيات الرقمية «الرقمنة» يمكن أن تضيف نقطتين مئويتين إلى النمو السنوي للتجارة العالمية بحلول 2030، إذا دعمت الحكومات التجارة الإلكترونية، وبددت مخاوف المستهلكين.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها السنوي للتجارة العالمية أمس: إن تقنيات المعلومات يمكن أن تساعد بشكل أساسي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى الدول النامية.

وساعدت تقنيات تكنولوجيا المعلومات في تقليص التكلفة العالمية للتجارة 15% من 1996 إلى عام 2014، حيث إنها سهلت في تسديد المدفوعات وشحن البضائع. وقالت المنظمة نقلاً عن إحصاءات للأمم المتحدة إنه في الفترة بين 2013 و2015، قفزت قيمة التجارة الإلكترونية 56 % لتصل إلى 25 تريليون دولار.

وطبقاً لأرقام الحكومة الأميركية بلغت قيمة التجارة الإلكترونية 27.7 تريليون دولار عام 2016. وتنظر منظمة التجارة العالمية إلى الذكاء الصناعي والمعدات المرتبطة بالإنترنت والطباعة ثلاثية الأبعاد باعتبارها أكثر التطورات الواعدة. وتابعت منظمة التجارة العالمية أنه يتعين أن تضبط الحكومات حقوق الملكية الفكرية وتدفق البيانات وقضايا الخصوصية إذا أرادت الحصول على ميزة تنافسية.