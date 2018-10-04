عقود «برنت» تواصل الصعود متجاوزة 86 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.76% في التسوية إلى 86.29 دولاراً للبرميل متجاوزاً ذروته في 4 سنوات.

وتجاوز الخام خلال التعاملات أمس سعر 85.45 دولاراً، الذي سجله الاثنين الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

ووجد الخام بعض الدعم من توقعات بأن تُستنزف طاقة كبار المنتجين الآخرين بفعل العقوبات الأميركية على إيران التي تسري اعتباراً من 4 نوفمبر.

وأسعار النفط في ارتفاع مع بدء تجنب المشترين إيران قبل بدء تطبيق العقوبات الأميركية على طهران.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة زادت الإنتاج إلى 10.7 ملايين برميل يومياً في أكتوبر، وستضخ المزيد في نوفمبر المقبل، وأعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج السعودي 10.72 ملايين برميل يومياً في نوفمبر 2016، موضحاً أن السوق تتلقى إمدادات جيدة.

مؤتمر للطاقة

وأدلى الفالح بتصريحاته للصحفيين في موسكو، حيث يحضر مؤتمراً للطاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين كبار بقطاع الطاقة.

ورداً على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ أعلى مستوى في 4 سنوات هذا الأسبوع فوق 85 دولاراً، قال الفالح إن السعر الحالي «لا يستند إلى تدفقات العرض والطلب»، وأضاف: «هذا يحدث في الأسواق المالية».