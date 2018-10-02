أسعار قياسية للنفط عند 85.45 دولاراً

سجلت أسعار النفط للتعاقدات المستقبلية قفزة إلى مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر 2014، وذلك على خلفية اقتراب فرض العقوبات على إيران والتوقعات بإسهام الاتفاقية التي أبرمت أول من أمس بين الولايات المتحدة وكندا بشأن اتفاقية التجارية الحرة لأميركا الشمالية في تعزيز نمو الأسواق.

فقد تجاوزت قيمة الارتفاع في أسعار النفط دولارين للبرميل عند إغلاق تعاملات أمس في نيويورك، وفقاً لما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

فأغلق خام «برنت» أمس في عقوده المستقبلية عند 84.98 دولاراً للبرميل، بارتفاع بلغ 2.25 دولار وبنسبة 2.7%. وأما في تداولات ما بعد التسوية، فقد أغلق خام «برنت» عند 85.45 دولاراً للنفط، في أول تجاوز له لمستوى 54 دولاراً للبرميل منذ نوفمبر 2014.

كما ارتفع سعر الخام الأميركي الخام في عقوده المستقبلية بقيمة 2.05 دولار، ليغلق عند 75.30 دولاراً للبرميل، وهو السعر الأعلى له منذ نوفمبر 2014 أيضاً.