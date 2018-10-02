النفط العمانية تجمع تسهيلاً ائتمانياً بـ 850 مليون دولار

المصدر: مسقط - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط العمانية ستجمع تسهيلاً ائتمانياً متجدداً حجمه 850 مليون دولار. وأضافت المصادر أن اتحاداً من أكثر من عشرة بنوك سيقدم القرض الذي سينتهى منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تكرر اقتراض شركة النفط العمانية بالدولار تماشياً مع اتجاه أوسع للحكومة العمانية لجمع التمويل الخارجي من أجل تخفيف الضغط على ماليتها.

وقالت مصادر إن القرض البالغ 850 مليون دولار سيعيد تمويل قرض متجدد بالقيمة ذاتها يستحق في العام 2019. وفي يوليو من العام الماضي انتهت النفط العمانية من جمع تمويل بملياري دولار يشمل تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بقيمة 1.15 مليار دولار لأجل خمسة أعوام، وتعديل شروط القرض المتجدد البالغ 850 مليون دولار الذي يستحق في 2019. والقرض الأخير كان جزءاً من تمويل من شريحتين حجمه 1.85 مليار دولار جمعته الشركة في عام 2014.