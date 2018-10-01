كندا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق بشأن نافتا

المصدر: أ ف ب

توصّل المفاوضون الكنديون والأميركيون ليل الأحد إلى اتفاق في شأن تعديل اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية (نافتا)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كندية عدّة.

وأشارت محطة "سي تي في" المحلّية إلى أنّ بيانًا مشتركًا سيصدر في الساعات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد استدعى وزراءه لعقد اجتماع طارئ للحكومة الأحد الساعة 10,00 مساء (02,00 بتوقيت غرينتش الإثنين)، أي قبل ساعتين من الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لإنهاء إعادة التفاوض حول اتفاقية نافتا، بحسب ما أبلغت ثلاثة مصادر حكوميّة وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول رفيع في أوتاوا إنّ هناك "جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد الليلة"، في وقت عمل المفاوضون الكنديّون طوال فترة نهاية الأسبوع عبر الفيديو مع نظرائهم في واشنطن للتوصّل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة حول نافتا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طالب بتعديل شامل لهذه الاتفاقية التجارية التي أُقرّت قبل 25 عاما معتبرًا أنها "كارثة" للولايات المتحدة.

في اغسطس، وبعد أكثر من عام على بدء المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائيّة، لكنّ المفاوضات اللاحقة لضم كندا إلى هذه الاتفاقية كانت متعثرة.

وقال ترامب الأربعاء "لا نتفاهم مع مفاوضيهم" في إشارة إلى كندا. وسارع ترودو للرد قائلا "الكنديون مفاوضون أشداء، كما ينبغي أن نكون (...) لن نوقع اتفاقا سيئا لكندا".

والرهانات السياسية كانت مرتفعة في الولايات المتحدة وكندا: فترامب يحتاج أن يكون في موقف قوي قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر فيما ترودو لا يريد أن يظهر أنه قدم تنازلات قبيل انتخابات عامة العام مُقبلة.