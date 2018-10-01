السعودية تتوقع زيادة الإنفاق 7 % العام المقبل

المصدر: الرياض - وكالات

أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق أكثر من 7 % العام المقبل، سعياً لدعم النمو الاقتصادي، بينما تستمر في خفض تدريجي لعجز الميزانية.

وتوقعت الوزارة أن يرتفع الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) في 2019 مقارنة بأحدث تقديرات للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال.

كما توقعت قفزة في الإيرادات إلى 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 ٪ عن الإيرادات المتوقعة للعام 2018. ويترتب على ذلك عجز 128 مليار ريال بما يعادل 4.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل مقابل 148 مليار ريال أو خمسة ٪ للعام الجاري.