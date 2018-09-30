مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف استيراده

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أمس أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي. وقال الملا - في تصريح نقله موقع التلفزيون المصري أمس- إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز نتيجة زيادة إنتاج حقل «ظهر» باطراد منذ يناير الماضي، حتى الآن بنحو ستة أضعاف.

وقال الملا: لقد زاد الإنتاج من 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، إلى ملياري قدم مكعبة يومياً، مشيراً إلى دخول حقول أخرى نطاق الإنتاج، ليصل إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً. ولفت الملا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يسهم في توفير إمدادات الغاز لكل القطاعات الاقتصادية المستهلكة، سواء الكهرباء أو الصناعة والمنازل وغيرها من القطاعات، بحسب موقع التلفزيون المصري.

كان الوزير قال في وقت سابق من العام الحالي إن مصر ستوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية السنة المالية 2017-2018، حيث تكثف إنتاجها في حقول الغاز التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. وقال الوزير لـ«رويترز»: «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج».