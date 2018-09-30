الصين تواصل سياستها النقدية الحذرة في ظل الحرب التجارية

المصدر: بكين - أ ف ب

أعلن المصرف المركزي الصيني، أمس، أنه سيواصل سياسته النقدية «الحذرة والحيادية» وسيحافظ على مستوى وافر من السيولة، وذلك وسط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ويسجل سعر صرف اليوان استقراراً، وكذلك الأمر بالنسبة لتوقعات السوق؛ ما يعزز قدرة ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم على التصدي للصدمات الخارجية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية عن بنك الصين الشعبي (المركزي الصيني) بعد اجتماع الفصل الثالث للجنة السياسة النقدية.

ووسط تحذيرات من تعاظم الدين العام الصيني، أعلن المصرف المركزي أنه سيسعى إلى تحقيق «نمو مقبول» في مستوى القروض كما سيواصل تعزيز الإصلاحات النقدية. وتخوص الصين نزاعاً تجارياً كبيراً مع الولايات المتحدة، التي فرضت الاثنين رسوماً جديدة على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار، ردت عليها بكين برسوم طاولت سلعاً أميركية بقيمة 60 مليار دولار.