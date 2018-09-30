القرصنة تهدد حساب رئيس «فيسبوك»

المصدر: دبي - سيد صالح

هدد قرصان الإنترنت التايواني، تشانغ تشي- يوان، 24 عاماً، بأن يحذف اليوم علانية الحساب الشخصي لمؤسس «فيسبوك» ومديره التنفيذي مارك زوكربيرغ.

ونشر تشي- يوان تهديده عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وأعلن فيه أيضاً عن تحديه ببث عملية الحذف مباشرة وعبر «فيسبوك» أيضاً، وذلك وفقاً لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ومن المقرر أن يبدأ العرض الجريء، على افتراض أن «فيسبوك» لن توقفه، اليوم في الساعة السادسة مساء بتوقيت تايوان (6 صباحاً بتوقيت نيويورك أو2 بعد الظهر بتوقيت الإمارات).

ويتمتع تشي- يوان بشعبية كبيرة في تايوان، ويتابعه أكثر من 26 مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعترفت شركة «فيسبوك» أول من أمس أن القراصنة اخترقوا حسابات نحو 50 مليون شخص من مستخدمي الموقع. وأعلن موقع فيسبوك انتهاء الخلل الأمني الذي تسبب في الاختراق.

وقال عملاق مواقع التواصل الاجتماعي إنه علم هذا الأسبوع بالهجوم الذي سمح للقراصنة بسرقة «رموز الدخول» وهي مفاتيح الكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.

وقال نائب رئيس إدارة المنتجات في «فيسبوك» غاي روسين: استغل المهاجمون خللاً في تشفير «فيسبوك»، وقد أصلحنا الخلل، وأبلغنا جهات إنفاذ القانون.

وأوضح مارك زوكربيرغ أن المهندسين اكتشفوا الاختراق يوم الثلاثاء الماضي وقاموا بإصلاحه مساء الخميس.

وقال: لا نعلم إذا كانت الحسابات يساء استخدامها أم لا، مؤكداً أن الأمر خطير. وكونه تدبيراً احترازياً، أزال «فيسبوك» خاصية تمكن كل مستخدم من رؤية الآخرين حسابه.

وكتب زوكربيرغ على حسابه في فيسبوك: «نواجه هجمات ثابتة من أشخاص يريدون الاستيلاء على حسابات أو سرقة معلومات حول العالم».