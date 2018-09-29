الأسهم الأميركية نحو أفضل أداء فصلي في 5 أعوام

المصدر: نيويورك - د ب أ

ارتفعت الأسهم الأميركية باتجاه أفضل أداء ربع سنوي في 5 أعوام، في حين صعد الدولار مع أذون الخزانة الأميركية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأميركية أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً، صعد من حيث حجم التداول بنسبة تقل 15 % عن متوسط تداوله خلال فترة الـ 30 يوماً، ما يضيف زيادة فصلية بأكثر من 7 %.

وأوضحت أن أسهم شركات المرافق شديدة الحساسية لأسعار الفائدة والشركات العقارية ارتفعت في وقت قلصت فيه سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الخسائر.

وظلت أسعار النفط في مسارها لتسجّل أطول فترة من المكاسب الأسبوعية في 4 أشهر، مع توقّع شركات الطاقة العملاقة وبنوك «وول ستريت» أن تعزز عودة أسعار النفط إلى 100 دولار، بسبب أزمة إمدادات وشيكة، أسهم شركات الطاقة. وهوى سهم شركة «تيسلا» بعدما رفعت هيئات رقابية دعوى ضد إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية، وتباطأ ارتفاع الدولار بعدما أظهرت بيانات تراجع حدة إنفاق المستهلكين الأميركيين في أغسطس.

وحققت الأسهم الأميركية مكاسب في نهاية أفضل فصل ربع سنوي منذ عام 2013 على الرغم من اتجاه الأسهم لتسجيل خسارة أسبوعية وشهرية.

واحتفظت أسهم قطاع الرعاية الصحية بوتيرتها لتتصدر ربعاً سنوياً بلغت مكاسبه 14 %، ما يجعله الأفضل منذ مارس عام 2013، وتولي القطاع الريادة من قطاع التكنولوجيا.