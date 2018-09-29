إنتاج قياسي للنفط الأميركي عند 10.96 ملايين برميل يومياً في يوليو

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري أمس إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة زاد بمقدار 269 ألف برميل يومياً في يوليو إلى 10.964 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى قياسي بفضل قفزة في الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا.

وعدّلت الوكالة الحكومية رقمها للإنتاج لشهر يونيو بالرفع بشكل طفيف إلى 10.695 ملايين برميل يومياً. وقفز إنتاج الخام الأميركي بفضل طفرة في النفط الصخري، وهو ينافس الآن روسيا والسعودية أكبر المنتجين في العالم. وارتفع إنتاج النفط في تكساس إلى مستوى قياسي بلغ 4.47 ملايين برميل يومياً، وسجل الإنتاج في نورث داكوتا أيضاً مستوى قياسياً بصعوده من 41 ألف برميل يومياً إلى 1.26 مليون برميل يومياً.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 92.7 مليار قدم مكعبة يومياً في يوليو، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجّل في يونيو، البالغ 90.9 مليار قدم مكعبة يومياً.

وزاد إنتاج الغاز في تكساس، أكبر ولاية منتجة في البلاد، إلى 24.6 مليار قدم مكعبة يومياً في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2016 وبزيادة 1.5 %عن الشهر السابق.