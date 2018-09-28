تباطؤ متوقع للتجارة العالمية

المصدر: جنيف - رويترز

قالت منظمة التجارة العالمية أمس: إن نمو التجارة العالمية سيتباطأ على الأرجح أكثر من المتوقع من قبل في عامي 2018 و2019، على الرغم من أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة للحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ما زالت محدودة حتى الآن.

وتتوقع المنظمة أن تنمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.9% في العام الحالي، وهو ما يقل عن توقعاتها في أبريل التي أشارت لنمو نسبته 4.4%، وفي العام المقبل، من المتوقع نمو التجارة 3.7%، انخفاضاً من 4% في التوقعات السابقة. وقالت المنظمة في بيان إن بعض المخاطر النزولية التي حذرت منها في أبريل أصبحت ملموسة الآن.