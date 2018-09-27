عقوبات إيران تبقي النفط قرب أعلى مستوى منذ 2014

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق خامس مكاسبها الفصلية على التوالي، بدعم من الانخفاض الوشيك لصادرات إيران في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حين يشتد الطلب على النفط.

وخلال التعاملات، انخفض خام برنت في العقود الآجلة 21 سنتاً إلى 81.66 دولاراً، بعدما صعد إلى 82.55 دولاراً أول من أمس، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وتراجعت عقود الخام الأميركي 19 سنتاً إلى 72.09 دولاراً.

تفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من الرابع من نوفمبر. والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية، عامل رئيس في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.