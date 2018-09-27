ازدهار الأسهم يزيد ثروات الأغنياء حول العالم

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أظهر مسح أجرته مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين أن ازدهار أسواق الأسهم حول العالم يجعل الأغنياء أكثر غنى.

وارتفع إجمالي الأصول المالية إلى نحو 168.3 تريليون يورو (198 تريليون دولار) في 2017 بزيادة 7.7%.

وكانت الثروات الخاصة ارتفعت بـ 156 تريليون يورو في 2016، مواصلة الاتجاه التصاعدي المستمر منذ عام 2008.

ويقيس المسح السنوي لـ «أليانز» الثروات بالنظر لكمية النقد والودائع المصرفية والسندات المالية وكذلك وثائق التأمين وصناديق التقاعد، إلا أنه لا يشمل الأصول العقارية.

وبلغ صافي الثروة العالمية، أي بعد الضرائب، في الـ53 دولة التي شملها المسح 128.5 تريليون يورو.

وقال فريق البحث، بقيادة ميشائيل هايزه المدير التنفيذي للمجموعة: «رغم تنامي التوترات السياسية، فإن عام 2017 كان عاماً مثالياً بالنسبة للمستثمرين».