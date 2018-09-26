الصين ترفض التفاوض تحت «سكين أميركا»

المصدر: بكين - رويترز

قال مسؤول صيني كبير أمس إن من الصعب المضي قدماً في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة بينما تضع واشنطن «سكيناً على رقبة الصين» بعد يوم من تبادل الطرفين تطبيق رسوم جديدة على سلع الآخر.

وقال وانغ شو ون نائب وزير التجارة الصيني في مؤتمر صحفي إن التوقيت الذي يمكن فيه استئناف المحادثات سيتوقف على «إرادة» الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي كبير بالحكومة الصينية لرجال أعمال خلال اجتماع في نيويورك إن المحادثات غير ممكنة في ظل «التهديدات والضغوط» وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية. ونُقل عن مستشار الدولة الصيني وانغ يي قوله إن بعض القوى في الولايات المتحدة توجه انتقادات لا أساس لها إلى الصين في قضايا التجارة والأمن، وهو ما سمم مناخ العلاقات بين واشنطن وبكين وينم عن استهتار شديد.

ولا يبدو أن أياً من واشنطن وبكين مستعد لتقديم تنازلات في النزاع المتصاعد بين البلدين، مما يزيد احتمالات معركة طويلة قد تفضي إلى فتور الاستثمار وعرقلة التجارة العالمية.