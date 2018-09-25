النفط يرتفع إلى أعلى سعر في 4 سنوات

المصدر: رويترز

بلغت أسعار النفط اليوم الثلاثاء أعلى مستوى في أربع سنوات، بفضل عقوبات أميركية وشيكة على صادرات إيران من الخام وتردد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على ما يبدو في تعويض النقص المحتمل في الإمدادات العالمية.

وفي الساعة 11.21 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 81.81 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في الجلسة عند 82.20 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2014.

ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 72.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

وتستهدف الولايات المتحدة من الرابع من نوفمبر صادرات النفط الإيرانية بعقوبات وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.

وقال هاري شلينجوريان مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متحدثا لمنتدى النفط العالمي الذي تنظمه رويترز اليوم "ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد أوبك في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة".

كان محمد باركيندو الأمين العام لأوبك قال في مدريد اليوم إن من المهم لأوبك وشركائها، بمن فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم "انزلاقهم من أزمة إلى أخرى".

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قويا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحا في الإمدادات.