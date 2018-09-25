الرسوم الأميركية ضد الصين تدخل حيز التنفيذ وبكين ترد

المصدر: Ⅶواشنطن، بكين - وكالات

دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسمياً أمس، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم، ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد، أدى إلى توتر الأسواق المالية.

وبدأ في منتصف ليلة أمس بتوقيت واشنطن (الرابعة فجراً بتوقيت جرينتش، والثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات) سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار والرسوم المضادة، التي فرضتها الصين على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري.

وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوماً بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين أن السلع الأمريكية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعاً معينة من الطائرات.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أول من أمس لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات».

وعلى الرغم من أن مسؤولاً كبيراً بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي: إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدماً للأمام، لم يبد أي من الجانبين استعداداً للتوصل لحل وسط.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن هذا الأسبوع، وتتهم بكين واشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية.

ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.