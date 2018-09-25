النفط يلامس 81 دولاراً وتوقعات ببلوغه المئة

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

توقع محللون أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار في الربع الأخير من العام الجاري، بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوى له، منذ نوفمبر 2014 ليلامس81 دولاراً في أعقاب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها عدم زيادة الإنتاج على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت وكالة بلومبرغ أن خام برنت يمكن أن يرتفع إلى 100 دولار للبرميل، حيث يتخوف السوق من نقص الإمدادات بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران. وانضم بنك أوف أميركا إلى بنك جيه بي مورجان تشيس في توقعاته بارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام المقبل.