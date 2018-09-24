الإعلان عن أسعار تذاكر قطار الحرمين وتخفيضات 50% لمدة شهرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية الدكتور رميح الرميح اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع بالتزامن مع قرب موعد إطلاق التشغيل الرسمي للقطار.

ونقل موقع "عكاظ" عن الرميح قوله إن اعتماد هذه التسعيرة روعيت فيه اختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة ودرجة الأعمال، مبينا ً أن أسعار التذاكر لقطار الحرمين السريع تتنوع تبعا ً للدرجة وحسب وجهة المسافر، مستعرضا على سبيل المثال أن سعر الرحلة بين محطتي الركاب في السليمانية بجدة ومكة المكرمة تبدأ من 40 ً ريالا لدرجة الضيافة، و50 ريالا لدرجة الأعمال، بينما تبدأ من 150 ريالا للرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على درجة الضيافة، و250 ريالا لدرجة الأعمال، مشيرا إلى أنه تقرر أن تكون هذه الأسعار خاضعة للتخفيض بمقدار 50 %على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.

وحول مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع وأيام انطلاقها، قال الدكتور رميح الرميح اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل حتى نهاية شهر ديسمبر 2018 ستكون هناك رحلات منتظمة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، تنطلق من محطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطة السليمانية بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما سيكون انطلاق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي متزامنا مع اكتمال جاهزية المحطة والمطار الذي سيعلن عنه في حينه.

وذكر أن مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، ستكون متنوعة بين رحلات صباحية وأخرى مسائية، بإجمالي 8 رحلات في اليوم الواحد بالاتجاهين (4 رحلات في كل اتجاه)، وسيزداد عدد الرحلات لتكون طوال الأسبوع من بداية العام 2019 وفق جداول سيعلن عنها تباعا.

تطبيق خاص لشراء التذاكر إلكترونيا

من جانبه، بين مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن الموقع الخاص بقطار الحرمين السريع سيتيح للمسافرين إمكانية الحجز وشراء التذاكر خلال أكتوبر 2018 ، ً مفيد ً ا أن هذا سيتزامن أيضا مع إطلاق تطبيق خاص بالقطار مخصص للراغبين بشراء التذاكر عبر الأجهزة الذكية.

وحول جاهزية المحطات، بين فدا أن المحطات بدأت فعلياً تأجير المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، وقد وجدت إقبالا كبيرا ً يتناسب وحجم هذا المشروع العملاق، مضيفا أن هناك العديد من المحلات التجارية متنوعة الأنشطة والمطاعم التي سيجدها المسافر في خدمته مع بدء التشغيل الرسمي.

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