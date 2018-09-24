الرسوم الأميركية على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ

المصدر: وكالات

دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا الاثنين على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.

وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم الجمركية الاثنين الساعة 00,01 (4,01 ت غ) ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خلال إعلانه عن أكبر حزمة من الرسوم الجمركية حتى الآن في النزاع التجاري، إن الرسوم ستزيد بعد ذلك إلى 25 في المئة اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وبدورها ستقوم بكين بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 5 و 10 في المئة، اعتمادا على المنتج، على واردات بقيمة 60 مليار دولار من المنتجات الأميركية.