استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء أمس. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى 19.62% من 19.43% في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوماً إلى 19.84% من 19.75% في العطاء السابق.

وباعت مصر أمس أذوناً لأجل 91 يوماً بقيمة 9.598 مليارات جنيه (535 مليون دولار) وهو ما يزيد على المبلغ المعلن سابقاً عند 8.250 مليارات جنيه، ولأجل 266 يوماً بقيمة 9.563 مليارات جنيه وهو ما يزيد على‭‭‭ ‬‬‬المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقاً والبالغ ثمانية مليارات.

وقال أحد المتعاملين في سوق أدوات الدين: «التوقعات كانت بين 19.65-19.75 لعائد أجل الثلاثة أشهر ونحو 19.80-19.90 لأجل التسعة أشهر.. هناك مشتريات أجانب في عطاءي اليوم لكن ليس بالحجم الكبير». وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو.