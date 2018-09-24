«أوبك» ترفع توقّعاتها للإنتاج الأميركي

المصدر: Ⅶ الجزائر - أ ف ب

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقرير نشرته أمس إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيكون أكثر من المتوقع، كما توقعت المنظمة زيادة واضحة في الطلب العالمي على النفط في الأمد البعيد.

وجاء في التقرير أن العرض العالمي من المحروقات السائلة (نفط وغاز طبيعي مسال) سيرتفع من 98,4 مليون برميل يوميا في 2018 إلى 111,9 مليون برميل يوميا في 2040. وهذه الأرقام أكبر بقليل مما توقعته المنظمة العام الماضي، والفارق سببه الزيادة المتوقعة لإنتاج النفط في دول غير أعضاء في أوبك وخصوصاً الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يرتفع إنتاج دول لا تنتمي إلى أوبك بـ 8,6 ملايين برميل يوميا ليبلغ 66,1 مليون برميل يوميا بين 2017 و2023 بسبب زيادة أكبر في الطلب وارتفاع أسعار النفط، بحسب التقرير. بيد أن ذروة إنتاج هذه الدول متوقعة مع نهاية سنوات 2020 ما سيتيح لأسعار نفط دول أوبك التي يتوقع أن تنخفض في الأمد المتوسط، أن تعاود الارتفاع بقوة. ورغم تنامي سوق السيارات الكهربائية وسياسات التحول في مجال الطاقة، فإن الطلب العالمي على النفط سيواصل الارتفاع، بحسب أوبك.