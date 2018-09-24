«سيمنس» تقترب من صفقة بمليارات الدولارات في العراق

المصدر: فرانكفورت- رويترز

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء قولها: إن مجموعة «سيمنس» ألألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى تسعة مليارات يورو (10.6 مليارات دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.

وذكرت الصحيفة أن جو قيصر، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» سافر إلى العراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد، مضيفة أن الصفقة تشمل أيضاً تكنولوجيا نقل الكهرباء، وقالت الصحيفة إن الحكومة العراقية لم تتخذ قراراً بقبول عرض «سيمنس».

وقال متحدث باسم سيمنس في رسالة إلكترونية: «قدمنا وثيقتنا الخاصة بخريطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر جواد العبادي في فبراير»، مضيفاً أن المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابياً من الحكومة. وتابع «من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 جيجاوات في أربع سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين»، ولم يذكر تفاصيل عن حجم العقد المحتمل.

وفي عام 2015 وقعت سيمنس عقداً بقيمة ثمانية مليارات يورو (9.4 مليارات دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 جيجاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.