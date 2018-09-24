«كامكو» تتم شراء 69.5 % من أسهم غلوبل

المصدر: الكويت - رويترز

قالت شركة «كامكو» للاستثمار الكويتية إنها أتمت صفقة الاستحواذ على حصة 69.528% في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الكويتية العاملة في الاستثمار وإدارة الثروات مقابل 47.7 مليون دينار (157.7 مليون دولار).

وأضافت كامكو في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الإنترنت أن هذه الحصة تعود لشركة «إن.سي.إتش فنتشرز». وذكر البيان أنه تم استكمال عملية الشراء المشار إليها ونقل ملكية الأسهم المشتراة، بعد حصول شركة «كامكو» على موافقة هيئة أسواق المال وموافقة بنك الكويت المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية ذات الصلة داخل دولة الكويت وخارجها.

وأوضح أن الأثر المالي لهذه الصفقة على شركة كامكو سيتم الإفصاح عنه في إعلان مكمل في حال تحديده. وفي يونيو، عينت كامكو شركة الفاريز آند مارسال- الشرق الأوسط مستشاراً استراتيجياً لإتمام الصفقة.