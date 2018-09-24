ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في أغسطس الماضي، حيث يسعى المشترون لتخزينه قبل فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات الإدارة العامة للجمارك أظهرت أن إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 52%، خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 71. 4 ملايين طن متري.

وارتفع حجم الواردات خلال أول ثمانية أشهر من العام بنسبة 8. 47% ليصل إلى 6. 32 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتسعى الصين لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للإيفاء بالطلب المتزايد في ظل تنبي الرئيس الصيني شي جين بينج توجهاً للتحول للطاقة النظيفة.

وتسارعت وتيرة تخزين الغاز الطبيعي المسال من أجل أشهر الشتاء في ظل احتمالات بأن تطاله الحرب التجارية بين أميركا والصين.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها سوف تفرض رسوماً على عدد من المنتجات الأميركية، تشمل الغاز الطبيعي المسال، ابتداء من 24 سبتمبر الجاري، وذلك رداً على إجراءات مماثلة فرضتها أميركا على عدد من المنتجات الصينية.