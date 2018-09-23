الصين تلغي محادثات التجارة مع أميركا

المصدر: Ⅶبكين - د ب أ

ألغت الصين محادثات التجارة مع الولايات المتحدة وفقاً لتقرير «وول ستريت جورنال» بعدما أعلن الجانبان عن جولتين جديدتين من الرسوم الجمركية هذا الأسبوع في الوقت الذي بدأت فيه علامات التأثر على اقتصاد الصين بعد أن طالت الرسوم الأميركية نصف الواردات فيما نجحت الأسواق المالية العالمية في الصعود وتفادي تداعيات الأزمة المتصاعدة.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي يخطط للسفر إلى واشنطن الأسبوع المقبل مع وفد تجاري، بعد دعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية الحد من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي بدأت في يوليو الماضي. وفرضت الدولتان رسوماً جمركية متبادلة على سلع بقيمة 50 مليار دولار في موجة ثانية منذ بدء الحرب التجارية. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر لم تسمها القول إن بكين غيّرت رأيها بشأن إرسال ليو بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب الثلاثاء الماضي عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وردت بكين بإعلان فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت مصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن بكين «تتابع تعهدها بتفادي التفاوض تحت التهديد» عبر إلغاء المحادثات. لكن المصادر قالت أيضاً إن بكين «تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الدخول في مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر المقبل».

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