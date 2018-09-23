129 % التزام منتجي النفط بخفض المعروض في أغسطس

المصدر: الجزائر - رويترز

قال مندوبان من لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة أوبك وخارجها إن اللجنة وجدت أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 في المئة في أغسطس.

وأضافا أن الالتزام بالخفض المتفق عليه كان 109% في يوليو. جاء ذلك في وقت تلتقي فيه المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق.

وفي أواخر 2016، توصلت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج سعياً لوقف تراجع في أسعار النفط بدأ عام 2014.

لكن بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو على زيادة الإنتاج والعودة إلى مستوى امتثال بنسبة 100%. ويعادل ذلك زيادة في الإنتاج قدرها نحو مليون برميل يومياً، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيداً عن تحقيق ذلك الهدف.

وقال مصدر مطلع على المناقشات بالجزائر إن المنتجين يبحثون احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية.

ووصل سعر خام برنت هذا الشهر إلى 80 دولاراً للبرميل مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة أوبك مجدداً إلى العمل على خفض الأسعار.