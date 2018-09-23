المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في ختام التعاملات، أول من أمس، وسط تقلبات الأسعار، حيث تخلت فيها عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة بفعل أنباء بأن منتجين كباراً سيدرسون زيادة في الإمدادات بعد يوم من توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سهام الانتقاد مجدداً إلى منظمة «أوبك».

وأنهى الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب 2.5 %، بينما ارتفع برنت 0.7 % على مدار الأسبوع.

وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت أوبك ومنتجون رئيسيون غير أعضاء بالمنظمة سيقررون ضخ المزيد من الخام لتعويض انخفاض في الإمدادات من إيران حال سريان المزيد من العقوبات الأميركية 24 نوفمبر.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المنتجين اليوم في الجزائر. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 10 سنتات لتبلغ عند التسوية 78.80 دولاراً للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأميركي الخفيف مرتفعة 46 سنتاً إلى 70.78 دولاراً، لكنها تراجعت أكثر من دولار من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 71.80 دولاراً.