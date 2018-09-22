«أوبك» وحلفاؤها يدرسون زيادة جديدة لإنتاج النفط

المصدر: الجزائر - رويترز

قال مصدر مطلع لـ «رويترز» إن أوبك ودولاً غير أعضاء بالمنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يومياً لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية.

وفي أواخر 2016 توصلت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، لكن بعد أشهر من تخفيضات في الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو على زيادة الإنتاج عبر العودة إلى مستوى امتثال عند نسبة 100 في المئة من التخفيضات، ويعادل ذلك زيادة للإنتاج قدرها نحو مليون برميل يومياً.

وقال المصدر أمس إن المناقشات الحالية لم تنته بعد، لكنها ستعني أن منتجي النفط سيحتاجون إلى خفض مستوى الامتثال إلى أقل من 100 %.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها من خارج المنظمة في الجزائر غداً لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج القائمة.

وأبلغت مصادر في أوبك ومن خارج المنظمة رويترز أمس أن أحدث بيانات تظهر أن أوبك وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في أغسطس إلى الأسواق العالمية بالمقارنة مع حجم إنتاجهم في يوليو بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.