مخاوف الإمدادات تدعم النفط

المصدر: سول - رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة، أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الأسواق مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط الرئيس الأميركي ترامب على منظمة أوبك بشأن خفض الأسعار.

وخلال التعاملات، أمس، ارتفع مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتاً أو 0.33 % إلى 78.96 دولاراً للبرميل. وزاد الخام الأميركي للتسليم في أكتوبر 7 سنتات أو 0.10 % إلى 70.39 دولاراً. ودعا ترامب يوم الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط في تغريدة له على «تويتر».

ومن المقرر أن تجتمع (أوبك) مع حلفاء غداً في الجزائر؛ لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأميركية.