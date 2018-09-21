تركيا تتوقع انخفاض النمو وارتفاع التضخم

المصدر: أنقرة - وكالات

خفضت تركيا أمس توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد، كما رفعت توقعات التضخم.

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية براءت البيرق أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8% في 2018 و2.3% في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.

وتوقعت الحكومة التركية ارتفاع معدل التضخم إلى 20.8 % في 2018 مقابل 7% في آخر توقعات، إضافة إلى ارتفاعه بنسبة 15.9% في 2019 مقابل 6% في التوقعات السابقة.

وجرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرات للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرات قبل الإعلان و6.2541 ليرات عند إغلاق أول من أمس.