مصافي النفط اليابانية توقف تحميلات الخام الإيراني

المصدر: طوكيو - رويترز

قال رئيس رابطة البترول اليابانية: إن شركات التكرير في البلاد أوقفت تحميلات الخام الإيراني مؤقتاً قبل فرض العقوبات الأميركية، وأصبحت تشتري خامات بديلة، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إن كانت اليابان ستحصل على إعفاء من العقوبات.

وطالبت الولايات المتحدة الدول بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني حين تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي بدءاً من 4 نوفمبر.

وقال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة البترول، حين سئل عما إذا كانت شركات التكرير اليابانية تخطط لوقف التحميلات الإيرانية من أكتوبر: «أرى أن كل شركة تتخذ الموقف نفسه وتعلق مؤقتاً (التحميلات) وتراقب الوضع بعناية».