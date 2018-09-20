الصين لن تخفض اليوان لدعم التصدير

المصدر: بكين - رويترز

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن الصين لن تلجأ إلى خفض قيمة عملتها لتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك بعد ساعات من رد بكين الضربة ولكن بشكل أقل حدة من إجراءات فرضتها الولايات المتحدة في تصعيد لحرب الرسوم التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يذكر لي في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الساحلية أمس النزاع التجاري بشكل مباشر، لكنه قال إن الحديث عن قيام بكين بإضعاف عملتها بشكل متعمد «لا أساس له».

وتابع «خفض قيمة اليوان كسبيل وحيد ستكون أضراره أكثر من فوائده بالنسبة للصين.. لن تلجأ الصين أبداً إلى الاعتماد على خفض اليوان لتحفيز الصادرات».