أيرلندا تجمع 14.3 مليار يورو ضرائب من «آبل»

المصدر: ■ دبلن - رويترز

قالت وزارة المالية الأيرلندية، إن أيرلندا جمعت كامل قيمة ضرائب متنازع عليها حجمها 14.3 مليار دولار من أبل، إضافة إلى فائدة قدرها 1.2 مليار يورو، حيث ستحتفظ بالمبلغ في صندوق ضمان لحين النظر في طعن على حكم ضريبي أصدره الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حكمت في أغسطس عام 2016 بأن أبل تلقت حوافز ضريبية غير عادلة. وتطعن أبل ودبلن على القرار الأصلي قائلتين إن المعاملة الضريبية للشركة المصنعة للهاتف أيفون تتماشى مع قوانين أيرلندا والاتحاد الأوروبي.

أولوية

وقالت وزارة المالية إن القضية حصلت على وضع الأولوية، وإنها تمضي قدما عبر شتى الإجراءات لكي تنظر فيها ثاني أعلى محكمة أوروبية. وأضافت أن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة سنوات قبل تسويته أمام المحاكم الأوروبية.