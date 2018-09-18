«صندوق النقد» يحذر من انكماش اقتصاد بريطانيا بدون صفقة خروج

المصدر: Ⅶلندن ـــ رويترز

حذر صندوق النقد الدولي، أمس، من تعرض اقتصاد بريطانيا للانكماش؛ إذا غادرت لندن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج، بل وسيعاني بعض الضرر أياً كانت الشروط التي سيتفق عليها، وذلك في تحدٍ للوعود التي يطلقها بعض مؤيدي الانفصال.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد البريطاني نحو 1.5% سنوياً في 2018 و2019، متخلفاً عن ألمانيا وفرنسا، في حالة إبرام اتفاق واسع النطاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي: إن عدم إبرام اتفاق سيؤدي إلى انكماش اقتصادي، وسيكون لجميع التصورات المرجحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تكاليف على الاقتصاد وبشكل أقل للاتحاد الأوروبي أيضاً.