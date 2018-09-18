الصين سترد بالمثل على أي رسوم أميركية

المصدر: Ⅶبكين ـــ أ ف ب

أكدت بكين مجدداً، أمس، أنها ستتخذ إجراءات تقوم على المعاملة بالمثل لحماية مصالحها إذا ما مضت واشنطن في مشروعها لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من الصين.

وكانت صحيفتا واشنطن بوست ووول ستريت جورنال أوردتا نهاية الأسبوع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصمم على إعلان فرض رسوم جمركية في الأيام المقبلة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ونقلا عن مصادر لم تكشفها، قالت الصحيفتان الأميركيتان إن الرسوم ستكون بنسبة 10% بدلا من 25% أشير آليها سابقا.

وكانت واشنطن فرضت منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. واكد جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه إذا تبنت الولايات المتحدة إجراءات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، فإنه لن يكون أمام الصين إلا اتخاذ إجراءات معاملة بالمثل للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وهو موقف كانت عبرت عنه مراراً وزارة التجارة الصينية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أثناء لقاء إعلامي يومي: «إن تصعيد النزاع التجاري لا يخدم مصالح أحد».

وتابع: «كنا دائما نؤمن بأن مفاوضات على قدم المساواة وبحسن نية، تشكل الحل الملائم الوحيد للخروج من مختلف النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة».