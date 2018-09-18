صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على قرض بـ 11 مليار دولار

المصدر: Ⅶالرياض ـــ أ ف ب

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (الصندوق السيادي) الحصول على أول قرض خارجي، بقيمة 11 مليار دولار، واصفاً عملية الاقتراض هذه بأنها الخطوة الأولى في برنامج تمويل الديون الاستراتيجي في المدى المتوسط.

وكان صندوق الاستثمارات يأمل بتحصيل مليارات الدولارات في عملية بيع 5% من أسهم عملاقة النفط «أرامكو» لتمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة الساعية لوقف الارتهان التاريخي للنفط. لكن المملكة قررت تأجيل عملية الطرح إلى أجل غير مسمى، ما دفع بصندوق الاستثمارات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل خططه المستندة إلى «رؤية 2030» الاقتصادية.

ويقول الصندوق السيادي إنه يسعى لتحصيل 400 مليار دولار بحلول عام 2020، علما بأن أصوله الحالية تقدر بنحو 230 مليار دولار غالبيتها على شكل أسهم في شركات كبرى أهمها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك». ويجري الصندوق محادثات مع «أرامكو» لبيع 70% من حصصه في «سابك» بنحو 70 مليار دولار.