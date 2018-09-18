موافقة أوروبية على شراء الكويت شركة غاز بريطانية

المصدر: Ⅶ الكويت - رويترز

وافقت المفوضية الأوروبية أمس على استحواذ الهيئة العامة للاستثمار الكویتیة على شركة بحر الشمال للعملیات الوسیطة التي تعمل في مجال الغاز الطبیعي ببحر الشمال في بريطانيا.جاء ذلك في خبر بثته وكالة الأنباء الكويتية.

ونقلت الوكالة عن المفوضیة الأوروبية قولها في بیان إن الصفقة خضعت للفحص بموجب إجراءات مبسطة خاصة بلائحة الاتحاد الأوروبي بشأن عملیات الاندماج.

وكان مصدران قالا لرويترز في يوليو إن ذراع الاستثمار في بريطانيا التابعة للصندوق السيادي الكويتي أبرمت اتفاقاً لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز ببحر الشمال للعمليات الوسيطة مقابل نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) من أركلايت كابيتال.

وأوضح أحد المصدرين أن وحدة رن هاوس، ذراع الاستثمار في البنية التحتية لهيئة الاستثمار الكويتية، تغلبت على عروض من جيه.بي مورجان وبلاكستون وشركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية هيئة الاستثمار الكويتية بأنها رابع أكبر صندوق ثروة سيادي بحجم يبلغ 592 مليار دولار، وتسبقه في الترتيب صناديق النرويج والصين والإمارات.

ويرأس رن هاوس التي مقرها لندن، حكيم قيطوني وهو مصرفي سابق عمل في بنك أوف أميركا ميريل لينش في لندن ونيويورك. وتشمل الاستثمارات الأخرى للصندوق في بريطانيا حصصاً في أسوشيتد بريتش بورتس ومطار لندن سيتي وتيمز ووتر.