مصرف «يو.بي.إس» يختار فرانكفورت مقراً بعد بريكست

المصدر: سنغافورة - د ب أ

كشف سرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو.بي.إس جروب» المصرفية السويسرية اختيار فرانكفورت مركزاً لأعمال المجموعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وقال إن المجموعة استعدت للسيناريو الأسوأ حال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وأوضح إرموتي، في مقابلة مع «بلومبرغ»، أن البنك اتخذ هذا القرار قبل عدة أسابيع. وأشار إلى أنه بينما سيكون المركز المالي الألماني هو المقر، فإن البنك سيعتمد استراتيجية المواقع المتعددة في المنطقة. ولفت إلى أن النظام المالي يعمل حالياً بالفعل على افتراض أنه لن يكون هناك اتفاق، وأي ما يحدث من الآن فصاعداً، فإنه لن يجعل التشغيل أقل تكلفة. وكان البنك قد قال، إنه سيواجه تكاليف تتجاوز مئة مليون فرانك (103 ملايين دولار)، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد.