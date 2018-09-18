ارتفاع مبيعات «إتش آند إم» في الربع الثالث

المصدر: Ⅶستوكهولم - د ب أ

كشفت سلسلة متاجر التجزئة السويدية «هينز آند ماوريتز» (إتش آند إم غروب) عن ارتفاع مبيعاتها بما فيها ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري إلى 64.80 مليار كرون سويدي (7.164 مليارات دولار) مقابل 59.38 مليار كرون خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 9% سنوياً.

وبلغت قيمة مبيعات السلسلة بعد استبعاد حصيلة ضريبة القيمة المضافة 55.82 مليار كرون مقابل 51.23 مليار كرون خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي. وزادت قيمة المبيعات وفقاً لأسعار صرف العملات المحلية بنسبة 4% مع إضافة حصيلة ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت السلسلة السويدية أنها تواصل العمل لمواجهة التحولات في مجال تجارة التجزئة، مضيفة أن عملية التحول التي تنفذها أسهمت في التحسن التدريجي لنمو المبيعات وزيادة حصتها السوقية في العديد من الأسواق خلال الربع الثالث من العام المالي.

وأضافت أن تطور المبيعات والنفقات في بعض أسواقها المهمة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، تأثر بصورة كبيرة بموضوعات ظهرت أثناء تطبيق أنظمة الإمداد والتموين الجديدة الخاصة بالسلسلة.