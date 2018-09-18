«فولكسفاغن» تحوّل قطاع شاحناتها لشركة مساهمة أوروبية

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

قرر مجلس الإشراف والمراقبة على مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات تحويل قطاع الشاحنات في عملاق السيارات الأوروبية، إلى شركة مساهمة أوروبية تحت اسم (تراتون إس إي). ومن المنتظر أن يدخل القطاع الذي يضم كلاً من مان وسكانيا عالم البورصة بحلول نهاية العام الجاري.

وذكرت فولكسفاغن أنه يجري تعزيز الفريق القائم على إعداد عملية الاكتتاب المحتملة، وقريباً سيتم تكليف بنوك استثمارية ومستشارين قانونيين، وقال المدير المالي للمجموعة فرانك فيتر، إن القرار النهائي بشأن الاكتتاب «سيتم اتخاذه تبعاً لحالة السوق وفي الوقت المناسب».

وأوضح فيتر، أن أعمال قطاع السيارات تختلف بشكل جذري عن أعمال قطاع الشاحنات، مشيراً إلى أن النقاط المشتركة بينهما تقتصر فقط على مواضيع المشتريات.